Domani sabato 9 novembre in Sala di Consiglio a Castenaso: benvenuto ai nuovi nati

Domani sabato 9 novembre 2019 alle 10:00 in Sala Consiliare (piazza R. Bassi, 1) l’Amministrazione incontrerà i genitori dei nuovi piccoli cittadini di Castenaso nati tra ottobre 2018 e aprile 2019, per dare loro il benvenuto nella comunità. Una tradizione che si ripete da alcuni anni per conoscere l’Amministrazione, illustrare alle famiglie la rete dei servizi (asili nido, centro giochi, spazi lettura), fare domande ed esprimere curiosità. Ai genitori sarà offerto un piccolo dono di articoli per la prima infanzia prodotti da un’azienda farmaceutica del territorio.

Le famiglie saranno anche informate sulle nuove tariffe dei nidi di Castenaso: la Giunta comunale infatti, nella seduta del 10 ottobre scorso, ha approvato una riduzione del 38% della retta a carico delle famiglie con ISEE inferiore a 26.000 euro.