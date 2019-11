‘Pane e Internet’ a Fiorano. Dal 12 novembre tre iniziative gratuite di alfabetizzazione digitale

Conoscere il mondo virtuale, coglierne le opportunità e anche i pericoli, per un uso sempre più evoluto e consapevole delle online: è questo l’obiettivo di “Pane e Internet”, il progetto finanziato dalla regione Emilia-Romagna, insieme agli Enti locali, all’interno dell’Agenda Digitale Regionale per favorire lo sviluppo delle competenze digitali di tutti i cittadini, senza esclusioni.

Anche il Comune di Fiorano Modenese, tramite l’Unione dei Comuni del Distretto ceramico aderisce al progetto che vede la messa in rete di svariati ‘Punti Pane e Internet’ in Regione, in collaborazione con biblioteche, associazioni e scuole, per offrire stabilmente ai cittadini eventi di formazione, facilitazione e cultura digitale.

A Fiorano Modenese, presso la biblioteca comunale, sono previsti tre incontri ‘Pane e Internet’ nel mese di novembre, tutti ad ingresso libero e gratuito, tenuti da esperti del settore.

Il primo appuntamento dal titolo ‘Game Over’, dedicato ai videogiochi, sarà martedì 12 novembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00, al Bla di via Silvio Pellico 79. Perché videogiocare piace tanto? Che cosa si intende per ludopatia? Quali segnali d’allarme possiamo cogliere nel modo di giocare dei nostri figli? Il giocare attraverso dispositivi digitali è un’attività che impegna molto del tempo dei nostri ragazzi, per questo è un’attività che va osservata, monitorata. Durante l’incontro gli esperti analizzeranno i principali stereotipi legati ai giochi, daranno alcune indicazioni che possano aiutare i genitori a gestire l’attività al videogioco, dall’acquisto al dopo-gioco e approfondiranno i fattori di rischio relativi allo sviluppo della ludopatia. E proprio per questo aspetto l’evento fa parte anche delle iniziative del GAL (GenerAzione Legale) dei comuni di Fiorano Modenese, Formigine, Maranello e Sassuolo.

Il secondo appuntamento ‘Pane e Internet’ a Fiorano Modenese è in programma per martedì 26 novembre, dalle 18 alle 20, sempre al Bla. Sarà dedicato a scoprire il mondo degli e-book, cosa sono, come si usano, dove si trovano, etc.

Infine l’ultimo incontro del mese sarà venerdì 29 novembre, questa volta a Casa Corsini a Spezzano, dalle ore 17.30 alle ore 19.30, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, per imparare a conoscere tutte le agevolazioni fiscali per la casa e come ottenerle.

Per informazioni è possibile contattare la biblioteca comunale: tel. 0536 833430, biblioteca@fiorano.it, dal lunedì al venerdì ore 9.00-19.00 e il sabato ore 9.00-13.00.