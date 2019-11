Torna domenica a Reggio Emilia il mercatino del riuso domestico “il Riciclo” 

Domenica 10 novembre a partire dalle ore 7 e per tutta la giornata ci sarà il mercatino del riuso domestico “il Riciclo” al parcheggio ex polveriera (piazzale Reverberi) a Reggio Emilia, un’iniziativa che riscuote sempre molto successo e che Legambiente Reggio Emilia organizza dal 2015, che ha permesso di recuperare e riciclare moltissimi oggetti di cui le persone non hanno più bisogno. Saranno presenti circa 180 espositori con oggettistica varia, abiti, arredi, libri, giocattoli e molto altro. Per l’occasione un breve tratto di Viale Olimpia sarà chiusa al traffico per permettere lo svolgimento dell’evento.

Il mercatino si contraddistingue per la sua impronta “verde”, gli espositori sono infatti obbligati a lasciare la piazzola pulita e ad effettuare la raccolta differenziata, diversamente da come avviene in tutti gli altri mercatini nella provincia.

Per informazioni è possibile inviare una mail a mercatino@legambientereggioemilia.it o collegarsi alla pagina Facebook: Legambiente Reggio Emilia.