Volley, Sassuolo ospita Martignacco per la settima giornata

Obiettivo riscatto in casa Green Warriors Sassuolo, che domenica riceverà al Palapaganelli la Itas Città Fiera Martignacco, nel match valido per la settima giornata di Regular Season.

Dopo le due sconfitte negli scontri ravvicinati contro Montale e contro Talmassons, il casa neroverde l’obiettivo è ovviamente quello di tornare a fare punti, smuovendo così una classifica generale che al momento vede Sassuolo al settimo posto, ma soprattutto l’obiettivo è quello di ritrovare il buon gioco e quella tranquillità in campo viste nelle prime uscite di campionato.

Dall’altra parte della rete, Pincerato e compagne si troveranno Martignacco, formazione giovane guidata in panchina dal modenese Marco Gazzotti. Con dieci punti conquistati nelle ultime quattro gare, Martignacco si è resa protagonista di un ottimo avvio di campionato e si trova al momento al quarto posto in classifica generale, a ridotto delle big del girone.

A presentare la partita, Rebeka Fucka: “Arriviamo a questa partita dopo i due scivoloni contro Montale e Talmassons, sconfitte che non so bene come spiegare: giochiamo tutti con la stessa frequenza, e come noi abbiamo giocato sia giovedì 31 che domenica 3, lo fanno anche le altre squadre e quindi il fatto di avere così tante partite ravvicinate non deve e non può essere una scusante. Probabilmente noi non eravamo abbastanza lucide e ci mancava la giusta carica per affrontare questo tipo di partita”.

“Dopo queste due sconfitte – continua Rebeka – la prossima partita contro Martignacco dovrà essere decisamente diversa perché la scorsa domenica abbiamo fatto una brutta figura di fronte al nostro pubblico e quindi scenderemo in campo per provare a rimediare. È stata una settimana di allenamenti intensi e cercheremo di arrivare alla partita più cariche possibile. Poi le parole contano il giusto, contano i fatti: quindi dobbiamo parlare poco e fare il nostro in campo”.