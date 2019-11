Appropriazione indebita e falsi documenti, imprenditore arrestato

Ieri sera, verso le ore 21:00 i carabinieri della stazione di Spilamberto, nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale, hanno fermato una autovettura Audi A3, veicolo risultato oggetto di appropriazione indebita denunciata la sera stessa da un’agenzia di noleggio autovetture di Campobasso.

Alla guida del veicolo un trentottenne imprenditore campano domiciliato nel modenese, gia’ noto alle forze di polizia. I carabinieri intervenuti hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione dell’uomo, che permetteva di rinvenire e sequestrare un documento d’identità falso.

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione di documento falso e deferito per ricettazione. Il veicolo è stato restituito in nottata ad un responsabile dell’agenzia di noleggio. Questa mattina si è svolta, presso il tribunale di Modena, l’udienza di convalida dell’arresto.