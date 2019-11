Domenica 10 novembre è tempo di Fiera a Vezzano con la XVII edizione della Fiera di San Martino, organizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni vezzanesi e COM.RE., che animerà le piazze e le vie del centro per una domenica autunnale all’insegna della tradizione ma anche e soprattutto di nuove e avvincenti iniziative per piccoli e grandi.

A partire dalle ore 9 l’apertura degli stand del mercato straordinario, agricolo, delle opere d’ingegno creativo senza dimenticare i banchetti delle scuole e di tanti altri enti no profit, mentre Piazza della Vittoria sarà inondata dai profumi dell’autunno grazie alle Associazioni vezzanesi che attendono i visitatori nell’area gastronomica per degustare piatti della tradizione e di stagione.

La mattinata sarà all’insegna della cultura con l’inaugurazione della mostra del pittore Giancarlo Catellani “La mia terra … a colpi di pennello” in Sala Civica alle 9.30, la presentazione del libro “E’ stagione di raccolta. Racconti ritrovati viaggiando nel tempo” della autrice vezzanese Claudia Sandrini nella sala polivalente delle scuole alle 10.00 e lo stand del libro usato “Nuova vita alle storie” nel parco adiacente la Biblioteca Comunale che resterà aperto tutto il giorno.

Alle 11.00 l’appuntamento è in Piazza della Vittoria con il taglio del nastro della Fiera cui seguirà l’esibizione del gruppo “Le Stelle dell’Emilia Majorettes”.

Per tutta la giornata sarà possibile immergersi nella tradizione grazie all’area degli Antichi mestieri in Piazza della Libertà mentre per i più piccoli, a partire dalle 10.30 nel Parco Paride Allegri, tante proposte dal “Battesimo della sella” – dove sarà possibile cavalcare simpatici pony all’Eco-kart a pedali – per provare il brivido della velocità, da “Scocca la tua freccia” – cui potranno cimentarsi anche i più grandi e al truccabimbi nel pomeriggio.

Per gli appassionati di sporti la Palestra Comunale accoglierà al mattino il Torneo di Basket under 12 maschile e al pomeriggio “Sport in danza” con Olimpia Vezzano Pattinaggio, la scuola di danza Kaleidos e le palestre Fine living e Body evolution.

Tante altre saranno le attività pomeridiane: Show cooking in Piazza della Vittoria, “Play zone con i giochi di società” nella Palestra con accesso dal Parco Paride Allegi e il tradizionale e attesissimo Simpa Dog – sfilata di cani di razza sempre nel parco.

Inoltre, in occasione della Fiera di San Martino, a partire dalle ore 14.30 presso lo stand dell’ENPA situato nel parcheggio della Palestra, la Giornata del microchip gratuito per i proprietari di cani residente sul territorio comunale.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it e la pagina Fecebook del Comune di Vezzano.