Bologna: auto fuori strada, danneggiato palo dell’illuminazione pubblica lungo via Cadriano

Poco dopo le 18 una squadra dei Vigili del fuoco dalla sede centrale è intervenuto per la messa in sicurezza dell’impianto a GPL di un veicolo coinvolto in un incidente stradale lungo via Cadriano a Bologna. Nell’uscita di strada l’auto ha danneggiato un palo dell’illuminazione pubblica e una linea elettrica, causando la mancanza di alimentazione in tre fabbricati nelle vicinanze. La strada è stata chiusa per consentire l’intervento in condizioni di sicurezza. Sul posto anche personale del 118, della Polizia Locale e Enel. L’intervento si è concluso dopo circa 40 minuti.