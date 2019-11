Poiché oggi – domenica 10 – alle ore 20 in Santuario sarà recitato il Santo Rosario per don Eligio Silvestri, già parroco di Fiorano per quasi vent’anni e morto alla veneranda età di 98 anni, la Santa Messa in rito antico verrà celebrata – in suo suffragio – nella chiesa parrocchiale (in via Vittorio Veneto) sempre alle ore 19:30.