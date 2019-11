Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 11 novembre

Cielo in prevalenza coperto o molto nuvoloso, con precipitazioni deboli e sparse al mattino in rapido esaurimento nella seconda parte della giornata quando potranno permanere deboli piovaschi solo sul settore occidentale. Temperature: minime in lieve flessione con valori compresi tra 6 e 10 gradi.Qualche grado in meno sulle aree extraurbane. Massime in lieve flessione sul settore occidentale e stazionarie altrove con valori compresi tra 9 e 15 gradi. Venti: deboli nord-occidentali nell’entroterra con rinforzi da nord-est sul ferrarese. Mare: mosso al mattino sulla costa ferrarese con moto ondoso in graduale attenuazione. Poco mosso sotto costa e mosso al largo sul rimanente settore costiero.

(Arpae)