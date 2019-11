E’ morto a Modena l’ex questore Giovanni Pinto

È morto questa notte a Modena, stroncato da un infarto, l’ex questore di della città Giovanni Pinto. Aveva 67 anni. Il Dott. Giovanni Pinto, che si era stabilito a Modena, ha rivestito le funzioni di Questore della provincia dal 1° luglio 2011 al 31 ottobre 2012.

Il Prefetto Maria Patrizia Paba manifesta solidarietà e cordoglio, anche a nome del personale della Prefettura, alla famiglia del Dott. Pinto.

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli ha espresso cordoglio, anche a nome della città, per l’improvvisa scomparsa del prefetto Giovanni Pinto, già Questore di Modena. Il sindaco ha ricordato come Pinto, al pari di altre personalità che hanno ricoperto importanti cariche civili e militari in città, aveva poi deciso di stabilirsi definitivamente a Modena dove viveva con la famiglia a cui va la solidarietà anche del presidente Fabio Poggi e del Consiglio comunale.