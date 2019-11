Medicina, lotta alla detenzione e allo spaccio di stupefacenti: due minorenni identificati dai carabinieri

I Carabinieri della Tenenza di Medicina, durante un servizio di contrasto alle sostanze stupefacenti e psicotrope che girano tra i più giovani (soprattutto nei parchi, davanti alle scuole, ai centri commerciali e ai locali pubblici), hanno denunciato un minorenne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a un pubblico ufficiale. E’ successo all’interno del parco pubblico di via Salvador Allende dove il minorenne è stato controllato dai Carabinieri.

Trovato in possesso di una confezione di hashish del peso di 17,36 grammi che teneva nascosta nel suo marsupio, il giovane ha tentato di riprendersi la droga ed è fuggito, ma non ci è riuscito perché si è trovato di fronte un militare appassionato di running che lo ha inseguito e raggiunto. All’interno del parco, attrazione per spacciatori e consumatori di droghe, i Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno identificato e segnalato alla Prefettura di Bologna un altro minorenne che deteneva 3,88 grammi delle medesima sostanza stupefacente. Al termine delle procedure d’ufficio, i due minorenni sono stati affidati ai loro genitori.