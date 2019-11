Mercoledì 13 novembre assemblea sindacale dei dirigenti psicologi dell’Azienda USL e dell’AOU di Modena

Fassid Settore AUPI ha indetto per mercoledì 13 novembre 2019 (dalle 9 alle 12,30) un’assemblea sindacale rivolta ai Dirigenti Psicologi in servizio presso l’Azienda USL di Modena e presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. A seconda dell’adesione (non è possibile prevedere il numero dei dipendenti che parteciperanno) si potranno determinare rallentamenti delle attività.

L’assemblea, potenzialmente, coinvolge tutti i Dirigente Psicologi dell’Azienda USL di Modena e dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.

Le attività programmabili potranno subire riduzioni conseguenti alla partecipazione all’assemblea sindacale.