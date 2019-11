‘Nomen Omen’: a Casa Corsini torna Diego Fontana con un workshop teorico e pratico sulla comunicazione

Sono aperte le iscrizioni al nuovo laboratorio sulla comunicazione proposto da Casa Corsini, il polo tecnologico del Comune di Fiorano Modenese. Sabato 16 novembre, dalle 10 alle 17 (prevista un’ora di pausa pranzo), è in programma il workshop ‘Nomen Omen’ dedicato ad approfondire il tema del “naming” ideato e condotto da Diego Fontana, esperto del settore. Il contributo di partecipazione è di 70 euro (quota associativa Lumen compresa). Per informazioni e iscrizioni: info@casacorsini.mo.it oppure 0536 833190.

Il naming è il settore del marketing e della comunicazione dedicato all’ideazione del nome di un prodotto, di un’azienda, di un servizio. “Il nome – sottolineano gli organizzatori – è il primo passo per accedere al mondo della comunicazione, è la prima occasione per entrare in relazione con un pubblico. È l’elemento che ci rende diversi, nuovi, memorabili, è già il primo seme del destino che avrà la nostra attività. Ma come si crea un nome che funziona? Esistono principi che si possono imparare? Quali elementi di novità ha portato in questo campo la rivoluzione digitale? Il workshop teorico/pratico di Diego Fontana si propone di rispondere a queste e ad altre domande e intende fornire strumenti di supporto per chiunque si trovi nella necessità di dare un nome a un’attività, una startup, un servizio, un prodotto, un’associazione o altro”.

Diego Fontana è direttore creativo, docente e autore. Dal 2008, come copywriter, realizza progetti per tv, stampa, radio e web per clienti nazionali e internazionali. Ha collaborato con realtà come Sky e Rai, per i quali ha ricevuto premi e riconoscimenti. È docente di copywriting e metodologia della progettazione visiva presso l’Istituto Europeo di Design e tiene corsi, workshop e seminari. Nel 2017 ha pubblicato il libro #DigitalCopywriter, edito da Franco Angeli.