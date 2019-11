Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 12 novembre

Cielo molto nuvoloso o coperto per l’intera giornata su tutto il territorio. Al mattino le precipitazioni in risalita dall’Adriatico interesseranno prevalentemente il settore centro-orientale della regione e potranno assumere localmente carattere di rovescio, anche di tipo temporalesco al largo sul mare. Dal pomeriggio i fenomeni più persistenti, in genere di moderata intensità con locali rovesci non esclusi, tenderanno a concentrarsi sul settore centrale della regione. In serata nevicate sul settore appenninico centro-occidentale fin verso i 1400-1500 metri di quota. Temperature: in lieve aumento. Sul settore orientale della regione minime comprese tra 8°C e 10°C, massime tra 12°C e 14°C; sulle restanti aree di pianura minime attorno a 7°C, massime prossime a 9/10°C. Venti: sulle aree di pianura deboli occidentali, sulle aree montuose deboli settentrionali con qualche rinforzo sul crinale; sulla costa in genere moderati – a tratti forti – da nordest sul Ferrarese, da ovest/sudovest sul resto del litorale. Mare: mosso sotto costa, molto mosso al largo.

(Arpae)