Scadenza bandi Fondazione CR Carpi

Ancora pochi giorni per fare richiesta di contributi, finalizzati a concretizzare progetti a favore del territorio. I bandi istituiti dalla Fondazione CR Carpi, per sostenere la progettualità della comunità locale, si chiudono venerdì 15, alle ore 13.00. Le richieste vanno inoltrate alla Fondazione CR Carpi esclusivamente tramite procedura online, sul sito www.fondazionecrcarpi.it.

Il contributo richiesto dovrà essere compreso tra 2.000 e 20.000 euro per i Bandi +Cultura e +Sociale e non dovrà essere inferiore ai 2.000 euro per le richieste di contributo nei settori d’intervento del documento programmatico annuale 2020. I progetti presentati dovranno presentare una percentuale minima di cofinanziamento, pari al 20% della spesa totale prevista per la realizzazione dell’iniziativa, e avere ricaduta diretta nel territorio di operatività della Fondazione (Carpi, Novi di Modena e Soliera).