Fisco, in Galleria Europa a Modena si parla di agevolazioni per la prima casa

Fisco, in Galleria Europa a Modena si parla di agevolazioni per la...

Le agevolazioni fiscali per la prima casa saranno al centro dell’incontro in programma mercoledì 13 novembre dalle 17 alle 19 presso la Galleria Europa di piazza Grande 17.

All’incontro, che rientra nell’ambito della rassegna “Pane e internet” a cura del Comune di Modena parteciperanno funzionari dell’Agenzia delle Entrate che faranno il punto e saranno a risponderanno a domande sul tema delle agevolazioni per la prima casa previste dalla normativa fiscale vigente e in particolare su: bonus verde, risparmio energetico, agevolazioni per l’acquisto della prima casa, agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, bonus mobili ed elettrodomestici, agevolazione per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

L’appuntamento, a ingresso libero e gratuito, è organizzato dal Servizio informativo Piazza Grande del Comune di Modena. Per informazioni: Urp tel. 059 20312 (piazzagrande@comune.modena.itwww.comune.modena.it/urp).