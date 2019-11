Inaugurati a Monzuno i nuovi pannelli sulla Flaminia Militare

C’erano persino alcuni centurioni romani a controllare la qualità dei nuovi cartelli posti a Monterumici (Monzuno) sulla via Flaminia Militare, lo scorso sabato 9 novembre. Si trattava in realtà dei rievocatori storici dell’Associazione Decima Legio di Roma, invitati a Monzuno per l’occasione: il Comune di Monzuno e Legambiente hanno infatti predisposto due pannelli informativi storico-ambientali a proposito dell’antica strada romana Flaminia Militare. In questo modo i numerosi viandanti che attraversano la Via degli Dei potranno essere meglio documentati sui percorsi che attraversano.

Erano presente all’iniziativa Cesare Agostini, che insieme a Franco Santi ha scoperto i resti di un basolato romano a Monte Bastione, il sindaco di Monzuno Bruno Pasquini e il direttore generale di Emil Banca Daniele Ravaglia.

L’iniziativa è stata infatti resa possibile grazie al contributo di Emil Banca e Coop Reno.