Modena Rugby 1965, i risultati delle giovanili

È un bilancio positivo quello del fine settimana biancoverdeblù. Under 14 a parte, tutte le giovanili del Modena Rugby 1965 hanno esultato, calando un poker di successi in Under 18 e Under 16.

A dare il via alla domenica ovale ci hanno pensato i bambini del minirugby, padroni di casa nel festival che ha visto oltre 300 atleti Under 6, Under 8, Under 10 e Under 12 protagonisti all’impianto di Collegarola.

La casa del rugby modenese ha ospitato anche la doppia sfida del Giacobazzi Modena Under 18 col Romagna. L’Elite si conferma imponendosi 20-8 sui galletti. Non è stata la migliore versione del XV di coach Bigliardi, ma una tripletta di Gianfranco Ori è stata sufficiente per superare i romagnoli e conquistare il terzo successo stagionale. Ancora più netta l’affermazione della Regionale: 29-0 il risultato finale con i giallorossi.

Percorso netto anche per l’Under 16: al campo Barca di Bologna la squadra verde ha battuto 34-17 la Reno Bologna, mentre la squadra blu ha conquistato il derby col Rugby Carpi con il punteggio di 31-14.

Le uniche note stonate del week end sono arrivate da Piacenza, dove al Modena Under 14 non è riuscito il colpo in casa dei Lyons: 34-26 la sconfitta della squadra verde, 40-7 il ko della squadra blu.

Under 18 (girone Elite), risultati 4° turno di andata: Rugby Parma-Livorno 12-27 (0-5), Giacobazzi Modena Rugby-Romagna 20-8 (4-0), Perugia-Medicei 0-46 (0-5), Rugby Lyons-Cavalieri Prato Sesto 17-28 (0-5), Rugby Colorno-Amatori Valorugby 12-41 (0-5).

Classifica: Cavalieri Prato Sesto 20, Medicei 19, Giacobazzi Modena, Amatori Valorugby, Livorno 15, Rugby Parma 8, Colorno 6, Perugia 5, Rugby Lyons 4, Romagna 1.