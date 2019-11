Deve scontare 4 mesi di reclusione, i carabinieri di Novellara la conducono in carcere

I fatti risalgono al 2010 quando la donna, oggi 32enne, ancora abitante ad Empoli, era incappata nel reato di resistenza a Pubblico Ufficiale. Per questo motivo, al termine dell’iter giudiziario, la Procura della Repubblica di Firenze ha emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione dovendo espiare una pena complessiva di 4 mesi di reclusione; provvedimento che ha trasmesso, per l’esecuzione, ai Carabinieri della Stazione di Novellara visto che la condannata aveva fissato il suo domicilio proprio in questo comune. I militari di Novellara, quindi, ieri mattina hanno rintracciato la donna che, dopo la notifica della misura restrittiva, è stata associata nella sezione femminile della Casa Circondariale di Modena ove dovrà scontare la pena.