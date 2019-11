Diversi danni a Bologna causa il maltempo

Tra ieri e oggi la sala operativa dei Vigili del fuoco di Bologna ha ricevuto una decina di chiamate per soccorsi legati al maltempo, tra danni provocati da allagamenti ad alberi pericolanti e caduti sulla strada.

Alle ore 2:17 il 115 ha ricevuto una chiamata di soccorso per un grosso albero caduto sulla sede stradale di via Bentivogli. Sono intervenute tre squadre dal distaccamento Carlo Fava e dalla centrale con diversi mezzi. Insieme al 115 la polizia locale e il servizio verde comunale. I vigili del fuoco hanno utilizzato grosse motoseghe per tagliare il fusto dell’albero. Le operazioni di soccorso si sono protratte per circa due ore.