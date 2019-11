Elezioni del nuovo Consiglio Direttivo del Gruppo Volontari di Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli

Sono terminate le elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo del Gruppo dei Volontari di Protezione Civile dell’Unione Terre di Castelli con la riconferma del coordinatore sig. Luca Tenuta (quinto mandato consecutivo) anche Vice presidente del coordinamento di protezione civile della Consulta provinciale di Modena.

Il coordinatore ringrazia tutti i volontari per la fiducia dimostratagli in tutti questi anni di lavoro: “ringrazio tutti i volontari per la loro disponibilità e professionalità profusa negli anni per la gestione delle emergenze per dare supporto alle persone in difficoltà nel territorio dell’Unione. Purtroppo in questi ultimi periodi siamo stati chiamati ad affrontare molte calamità naturali e criticità anche fuori provincia e Regione (es. terremoto dell’Aquila, alluvione di la Spezia, terremoto dell’Emilia, alluvione a Genova, Parma e Piacenza, alluvione Bastiglia e Bomporto, terremoto Centro Italia). Non possiamo però mai abbassare la guardia, saremo sempre pronti e disponibili in pronto intervento al fine di tutelare al meglio l’incolumità della popolazione”.