Imola: minorenne rapinato chiede aiuto ai carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Imola hanno denunciato un 18enne leccese, con precedenti di polizia, per rapina ai danni di un minorenne. I fatti sono accaduti davanti alla Stazione Ferroviaria di Imola dove il minorenne si era dato appuntamento con un altro giovane che aveva conosciuto in un sito internet di annunci online, per l’acquisto di una bicicletta da freestyle al prezzo di 200 euro.

Ad affare concluso, il venditore si è allontanato, mentre il minorenne che aveva acquistato la bicicletta è stato avvicinato da un terzo ragazzo, più adulto, che dopo avergli proposto la vendita di droga – la zona è frequentata da spacciatori e consumatori di sostanze stupefacenti (eroina, cocaina, marijuana e hashish) – lo ha rapinato, strappandogli di mano il portafogli contenente una trentina di euro e la nuova bici.

Durante le indagini, i Carabinieri della Stazione di Imola hanno scoperto che il 18enne, individuato quale autore della rapina, aveva venduto la bicicletta al dipendente di un negozio di kebab, estraneo ai fatti, al prezzo di 100 euro. La bicicletta è stata recuperata dai Carabinieri della Stazione di Imola e restituita al legittimo proprietario.