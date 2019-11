Schianto stamane a Santa Maria Codifiume: tre auto coinvolte

Questa mattina intorno alle 7.30, tre autovetture sono venute a collisione lungo via Imperiale all’altezza del civico 50, nel comune di Santa Maria Codifiume. Sul posto, oltre ai sanitari, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Budrio che hanno collaborato con il personale del 118, per prestare il primo soccorso sanitario alla conducente di una delle autovetture, ed hanno quindi operato per mettere in sicurezza i veicoli. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri per quanto di competenza.