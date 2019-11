Cinema Teatro Boiardo, weekend con Downtown Abbey

Le atmosfere della campagna britannica di inizio secolo rivivono sul grande schermo nella brillante pellicola Downtown Abbey, in programmazione al Cinema teatro Boiardo di Scandiano da domani, 15 novembre, al 18 novembre prossimo. Il consueto appuntamento cinematografico scandianese si arricchisce in questa occasione di una proiezione in lingua originale, prevista per domani sera dalle 21.

Adattamento cinematografico di una fortunata serie televisiva inglese, andata in onda tra il 2010 e il 2015 facendo incetta di premi, e ambientato in una casa di campagna edoardiana all’inizio del XX secolo, il film racconta la vita della famiglia Crawley e del personale di servizio che lavora per loro, focalizzando l’attenzione sulla visita dei reali inglesi nella tenuta di Downtwn Abbey.

GIORNI E ORARI: dal 15 al 18 novembre – venerdì 15 in lingua originale con sottotitoli ore 21 – sabato 16 ore 21, domenica 17 ore 19 e ore 21, lunedì 18 ore 21.

PREZZI: intero 7 euro – ridotto 5 euro (riservato a giovani fino a 29 anni, over 60, invalidi civili, Agis, abbonati alla stagione cinema del Cinema Teatro Boiardo, Soci Azzurra, Soci Zora)