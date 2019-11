Giornata Mondiale del Diabete: sabato a Bologna punto informativo presso il Centro Commerciale Meraville

Il 14 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Diabete. Non è una proprio una festa perché il diabete resta purtroppo una delle principali causa di cecità, amputazioni, malattie cardiovascolari, insufficienza renale e di mortalità precoce nel mondo occidentale. Tema della giornata mondiale è ‘proteggi la tua famiglia’. L’Associazione per l’Aiuto ai Giovani Diabetici di Bologna – AGD ha deciso di fare di questa giornata un momento dedicato all’informazione e, laddove è possibile, alla prevenzione. Al centro dell’appuntamento AGD Bologna colloca due temi importanti per il presente e futuro delle nuove generazioni con diabete tipo 1: la ricerca della cura per semplificare la vita quotidiana fatta di continue punture e controlli. Investire e sostenere la ricerca per la cura è una necessità perché non ci si può fermare all’ultimo miglio. L’altro tema è il sostegno e lo sviluppo del protocollo pubblico per il bambino con diabete a scuola. La presenza del team integrato con l’apporto dell’infermiere a scuola costituisce uno dei punti qualificanti a sostegno delle famiglie, specie quelle in condizioni di difficoltà, per avere un monitoraggio completo dell’andamento con la patologia nella complessità e varietà di condizioni rappresentate dalla patologia diabetica, e nonostante microinfusori e CGM, il sostegno non è mai troppo. AGD Bologna sarà con un gazebo informativo, insieme ai medici ed infermieri della pediatria del Policlinico Sant’Orsola di Bologna per il controllo gratuito delle glicemie e dei parametri metabolici di rischio e ai nostri volontari. Infine, nella mattinata sarà presentato il volumetto “La Storia del Diabete”, un’agile opera che illustra in modo semplice ed esaustivo l’evoluzione della cura di questa patologia. Pubblicato da AGD Ricerca in occasione della Giornata Mondiale del Diabete, ne è autrice la professoressa Camilla Tosi, ricercatrice universitaria e latinista presso l’Università di Ferrara.sabato 16 novembre 2019 punto informativo presso il Centro Commerciale Meraville, via Tito Carnacini, di fianco al megastore Mediaworld – dalle ore 9 alle ore 18.