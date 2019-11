L’amministrazione comunale di Vignola consegna un attestato di benemerenza allo studente Davide Cianfoni

Questa mattina il sindaco di Vignola Simone Pelloni e l’assessore all’istruzione Massimo Venturi, in accordo con l’assessore all’ambiente Angelo Pasini e con il resto della Giunta, hanno consegnato un attestato di benemerenza allo studente 16enne Davide Cianfoni, che dal 28 settembre scorso ha iniziato in prima persona a pulire luoghi pubblici di Vignola. Lo stesso Davide ha poi aperto la pagina Facebook “Puliamo Vignola” e il suo movimento sta raccolgliendo sempre più adesioni: ad oggi, sono già una quindicina i giovani e i cittadini che stanno collaborando con lui.

“A Davide Cianfoni – recita l’attestato – cittadino vignolese che, animato da una fervida “voglia del fare”, affianca con le sue iniziative l’opera dell’Amministrazione Comunale, impegnata nell’infondere ai componenti della comunità locale uno spiccato senso civico.

“Sappiamo bene che ciò che facciamo non è che una goccia nell’oceano. Ma se questa goccia non ci fosse, all’oceano mancherebbe”. (M. T. di Calcutta)”

“Davide è un esempio importante per tutti noi – ha commentato il sindaco Pelloni – e con la sua iniziativa dimostra un grande senso di comunità. Dobbiamo infatti pensare che un bene pubblico non appartiene mai a una parte politica o a un’amministrazione, ma appunto a tutti. E tenere puliti interi tratti della città, significa fare un gesto utile all’intera comunità”.

L’assessore Venturi ha aggiunto: “Come amministrazione comunale, ci impegneremo a dare a Davide e a chi lo seguirà tutto il nostro sostegno”.

Presenti alla cerimonia, che si è tenuta nell’aula magna dell’istituto, anche diversi studenti e la prof.ssa Paola Marcialis, vicepreside dello Spallanzani e responsabile della sede di Vignola, la quale ha evidenziato come simili iniziative siano utili a tutto l’istituto “per mettere sempre più radici nella comunità cittadina”.

“Ho iniziato il 28 settembre scorso con la mia attività – ha poi spiegato lo stesso Davide Cianfoni – perché non mi piaceva come stavo vedendo Vignola. Mi ha fatto molto piacere ricevere questo riconoscimento, anche se non l’ho fatto per questo, ma appunto perché voglio vedere una Vignola più pulita. Adesso ho piacere che la mia iniziativa sia diventata in un certo senso “virale” e che sia stata recepita sia da ragazzi come me sia da persone adulte. E’ importante sensibilizzare su questi temi”. Quanto al suo sogno nel cassetto, Davide ha confessato: “Da grande mi piacerebbe fare il giardiniere. Chiaramente è ancora un sogno, ma sto facendo la scuola giusta”.