Scialpinismo nell’Antartide: una serata al Cai Reggio Emilia

Inizia martedì 19 novembre il ciclo di tre serate “Racconti di terre lontane”, organizzato dalla Sezione reggiana del Cai. Il primo appuntamento è con Manuel Lugli, notissimo esploratore e scialpinista modenese, già direttore della Scuola di alpinismo, scialpinismo e arrampicata libera “Bismantova”.

“Il respiro delle balene. Un mese di esplorazioni scialpinistiche in Antartide” è il titolo della serata. Lugli racconterà il suo fantastico viaggio tra il mare e le montagne dell’Antartide, effettuato nell’inverno scorso in compagnia del torinese Matteo Guadagnini. Lugli per circa un mese ha percorso l’Antartide, fermandosi in luoghi spettacolari e salendo con gli sci alcune interessanti vette. L’appuntamento, con ingresso libero, è alle 21:00 nella sede del Cai in via Caduti delle Reggiane 1 H (zona Campovolo).

Il secondo appuntamento del ciclo è in programma il 26 novembre: l’alpinista reggiano Simone Montermini racconterà di trekking e salite in Perù, nella Cordillera Blanca e Huayhaush.