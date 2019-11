A Spilamberto cittadinanza onoraria ai minori di origine straniera nati in Italia e residenti in paese

A Spilamberto cittadinanza onoraria ai minori di origine straniera nati in Italia...

Il Comune di Spilamberto, per il quinto anno consecutivo, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, raccogliendo l’invito dell’UNICEF, consegnerà un attestato di cittadinanza onoraria ai minori di origine straniera nati in Italia e residenti nel nostro Comune frequentanti la 5° elementare.

La cerimonia di consegna è fissata per giovedì 21 novembre alle 10 allo Spazio Eventi L. Famigli, alla presenza delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo Fabriani e dei genitori che desiderano assistere.