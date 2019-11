I Carabinieri reggiani celebreranno la loro patrona, la “Virgo Fidelis”

I Carabinieri della Provincia di Reggio Emilia, alle 10,00 di giovedì 21 novembre, celebreranno la ricorrenza della loro patrona, la “Virgo Fidelis”, coincidente anche con la giornata dell’orfano e il 78° anniversario dell’eroica battaglia di Culqualber, attraverso una solenne celebrazione religiosa che si svolgerà nella Basilica della Madonna della Ghiara di Corso Garibaldi, 44 a Reggio Emilia.

La celebrazione, che sarà officiata da S.E.R. il Vescovo di Reggio Emilia Monsignor Massimo Camisasca, sarà accompagnata dal Coro della Basilica della Ghiara e dal Coro Harmony diretti dal maestro Luciana Contin e con la partecipazione del baritono reggiano Franco Montorsi. Alla cerimonia sono state invitate tutte le Autorità religiose, civili e militari della Provincia di Reggio Emilia. Saranno presenti anche numerosi Carabinieri in servizio attivo presso tutti i reparti dislocati nell’intera provincia reggiana, comandante Provinciale Colonnello Cristiano Desideri in testa, unitamente ad una folta rappresentanza di Carabinieri in congedo residenti nella provincia con tutti i familiari. Ricorrenza religiosa che, come accennato, coincide anche con la giornata dell’orfano. Orfani quelli dell’Arma dei Carabinieri assistiti dall’O.N.A.O.M.A.C. (Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri) Ente che assiste negli studi gli Orfani dei Carabinieri, sino al conseguimento del Diploma di Laurea.