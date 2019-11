E’ stata riaperta al traffico la strada statale 63 “del Valico del Cerreto”, in località Busana (km 51,500), in provincia di Reggio Emilia, chiusa durante il pomeriggio di oggi a causa del maltempo che ha provocato uno smottamento e il riversarsi di detriti in carreggiata. Sul posto sono subito intervenuti uomini e mezzi Anas per liberare la carreggiata dai detriti che sono stati parzialmente rimossi.

Sul posto è stato installato un semaforo per il transito alternato dei veicoli. Permane il monitoraggio costante del personale Anas sul tratto fino alla rimozione completa dei detriti e alla riapertura senza limitazioni della carreggiata.