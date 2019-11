Alla biblioteca di Castelvetro “Letture senza confini”

Prende il via la prossima settimana un nuovo ciclo di incontri negli spazi della Biblioteca Comunale di Castelvetro e che vede la collaborazione del gruppo di volontari della Biblioteca stessa. Dopo un primo incontro “pilota” avvenuto lo scorso settembre negli spazi del Parco San Polo prende forma una rassegna articolata in diverse date e momenti.

Spesso si è parlato della necessità di nuove “strategie” utili a favorire la partecipazione di segmenti di utenza che ancora non sono stati raggiunti e quindi dell’opportunità di realizzare, ad esempio, nuove occasioni di promozione e di coinvolgimento dei bambini stranieri e delle loro famiglie.

In questa direzione Graziella Ferrari, Cristina Zambelli e altre volontarie hanno proposto un ciclo di incontri ove alle letture in italiano siano accostate alcune letture in lingua straniera (araba, francese, tedesco, inglese). Questo grazie alla collaborazione di alcune mamme e/o lettrici madre lingua che saranno coinvolte nella lettura ed invitate a leggere le storie nella loro lingua. Al momento, stanno lavorando alla scaletta e al copione che prevede questo coinvolgimento con invito a leggere anche in lingua straniera le storie proposte dalle lettrici Nati per Leggere.

Titolo: Letture senza confini, sono tutte belle le storie del mondo

Primo appuntamento sabato 23 novembre alle 10 presso la Biblioteca Comunale di Castelvetro con letture in lingua italiana e lingua araba.

Sono poi già calendarizzate per i mesi successivi anche letture in lingua francese, tedesco, inglese.

23 novembre (italiano – arabo)

22 febbraio (italiano – francese)

14 marzo (italiano – tedesco)

28 marzo (italiano – inglese)

Per informazioni: Biblioteca Comunale di Castelvetro Tel. 059/758843