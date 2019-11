Disabilità senile e cura: le famiglie sono sole? Venerdì a Modena seminario gratuito rivolto agli operatori commerciali pensionati

‘Disabilità senile e cura: le famiglie sono sole?’: è questo l’incisivo titolo del seminario gratuito che punta dritto al cuore di una criticità che sta investendo decine di migliaia di famiglie – molte delle quali residenti anche in provincia di Modena – rischiando di travolgerle.

“Le criticità, legate alla disabilità senile e alla cura, sono tante e diverse si amplificheranno nel giro di pochi anni, – spiega Alvezio Bigi, coordinatore provinciale di FIPAC, Federazione Italiana Pensionati, Confesercenti Modena – anche in zone geografiche, come ad esempio la nostra regione, dove sicuramente l’impegno è forte e i risultati non mancano. Un esempio è dato dalle difficoltà che abbiamo ad avere la corretta informazione sul tema e far chiarezza sugli strumenti e aiuti disponibili, introdotti non solo dalle istituzioni pubbliche, ma anche dalle strutture private modenesi”.

A promuovere l’iniziativa in programma venerdì prossimo – 22 novembre dalle ore 15 – e ospitata presso la sede provinciale di Confesercenti, in Via Paolo Ferrari 79, è FIPAC Confesercenti Modena.

Il seminario si aprirà con la relazione d’inquadramento generale di Alvezio Bigi; seguiranno le relazioni di Morena Beltrami, consulente Patronato ITACO Confesercenti Modena, che cercherà di colmare quelle lacune informative, riguardanti i diritti (servizi, sussidi, agevolazioni), delle famiglie che si trovano a dover affrontare queste problematiche, e di Sergio Ferrari, Presidente Nazionale FIPAC, che enuncerà le iniziative e le proposte del sindacato per meglio tutelare i reali bisogni delle persone anziane disabili e delle loro famiglie. All’incontro – moderato da Rosanna Spinelli, Comunicazione Confesercenti Modena – interverrà anche l’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Modena, la Prof.ssa Roberta Pinelli, che delineerà le azioni messe in atto dall’amministrazione comunale, nonché gli strumenti di cui possono avvalersi le famiglie modenesi per far fronte alle criticità. Le conclusioni sono affidate invece al Presidente Provinciale FIPAC, Angelo Manfredini.