Dissesto idrogeologico, Gazzolo: “Appena ci verrà formalizzata la disponibilità dei fondi Bei procederemo per attuare il piano di messa in sicurezza del territorio”

“Ringrazio il ministro Costa, che ha annunciato di essere disposto a mettere a disposizioni ulteriori risorse per finanziare i progetti della Regione Emilia-Romagna per opere strutturali di prevenzione del rischio idrogeologico avendo lui già negoziato tale possibilità con la Banca europea degli investimenti”.

Così l’assessore regionale all’Ambiente e Difesa del suolo e della Costa, Paola Gazzolo, dopo le parole del ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, nella risposta a una interrogazione oggi alla Camera.

“Dopo la concessione di 21 milioni di euro su 102 del nostro piano regionale, per un totale di 89 interventi già cantierabili nel 2019- prosegue Gazzolo- avevamo proposto proprio l’attivazione di mutui Bei per i fondi necessari a completare il piano. Ringrazio ancora il ministro Costa, appena ci verrà formalizzata tale possibilità procederemo ad attuare il piano di messa in sicurezza del territorio e tutti gli interventi cantierabili. Siamo pronti: sono opere necessarie, condivise con i Comuni e attese dai cittadini”.