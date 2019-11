In piazza si pattina sul ghiaccio, al Mabic è festa

Natale sul ghiaccio a Maranello: da sabato 23 novembre torna in Piazza Libertà una delle attrazioni più divertenti del programma natalizio a Maranello, la pista per pattinare sul ghiaccio. Orari, info e prezzi sul sito del Comune.

Sabato 23 e domenica 23 è in programma la festa di compleanno della Biblioteca Mabic: due giornate di eventi per celebrare l’ottavo anno di vita della biblioteca. Sabato 23 alle 16 “Shodo. L’arte della calligrafia giapponese”, conferenza a cura di Floriano Terrano, alle 17 “Divinità carta”, laboratorio di origami per bambini dai 5 agli 11 anni: i bambini potranno realizzare importanti e divertenti lavoretti della tradizione giapponese, sperimentando in prima persona la cultura quotidiana legata alla scuola elementare in Giappone (su prenotazione). Domenica 24 la festa prosegue alle 15 con la caccia al tesoro alla scoperta della biblioteca e dei suoi libri, alle 16.30 con “Sopra le righe”, spettacolo di giocoleria con il diretto coinvolgimento dei bambini a cura di Carole Madella e alle 17.30 con il taglio della torta di compleanno. A tutti i bambini e le bambine che parteciperanno alle attività di sabato 23 e domenica 24 verrà offerto un biglietto riduzione da utilizzare presso la pista di pattinaggio allestita in Piazza Libertà.