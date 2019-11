Venerdì 22 novembre inaugurazione del nuovo ponte pedonale di San Vito

Venerdì 22 novembre alle 15.30 inaugurazione del nuovo ponte pedonale di San Vito. A seguire visita alla rinnovata palestra delle scuole di San Vito e merenda per tutti.

La passerella di legno lamellare è stata costruita per collegare la ciclabile di San Vito in prossimità di via Spallanzani direttamente alla Scuola Rodari – Trenti per un importo lavori di 122.000 euro (opera realizzata con i contributi ottenuti dal bando mobilità sostenibile).

Si è inoltre concluso l’intervento di miglioramento sismico della palestra della Scuola San Vito per un importo di circa 202.000 euro.

Alle ore 14.30 nel parco del Guerro anche piantumazione di un albero da parte degli alunni della scuola elementare Trenti di San Vito. L’albero piantato sarà intitolato alla scuola Trenti.

In caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a mercoledì 27 novembre (stesso programma).