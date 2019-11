A Soliera si inaugurano le nuove Biblioteca Ragazzi e Ludoteca

Sabato 23 novembre, alle ore 16.30, presso il centro culturale Il Mulino di via Nenni 55, si inaugurano gli spazi completamente rinnovati della Biblioteca Campori Ragazzi “Junior” e della Ludoteca “Ludò” di Soliera, frutto di un ammodernamento complessivo della struttura che ha portato all’ampliamento degli spazi per la lettura, il gioco e la creatività di bambini e adolescenti. Quello di sabato sarà un pomeriggio di festa aperto a tutti, con laboratori creativi, animazione e merenda per i bambini. Dopo il taglio del nastro, il programma prevede anche un buffet offerto alla cittadinanza e lo spettacolo di un artista di strada.

Gli interventi – per un costo di poco superiore ai 38.000 euro, sostenuto dal Comune di Soliera e dalla Fondazione Campori – hanno riguardato la nuova pavimentazione in parquet del primo piano, nuove arredi e scaffalature, nuove pompe di calore, nuova illuminazione e tinteggio personalizzato degli spazi, secondo il progetto dell’architetto Filippo Partesotti. Anche le scale, dall’ingresso di via Nenni, hanno beneficiato di un intervento migliorativo. Il primo piano del Mulino comprende sia la biblioteca ragazzi “Junior”, con un patrimonio librario specializzato di oltre 9.000 volumi, che la ludoteca “Ludò”.

A partire dal 26 novembre la Biblioteca “Junior” sarà aperta dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19, mentre il sabato resterà aperta sia al mattino (dalle 10 alle 12) che al pomeriggio (dalle 16 alle 19). Per ulteriori informazioni: 059.568580 (Fondazione Campori).