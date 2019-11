Adriano Favole alla Fondazione San Carlo per esaminare il rapporto tra nativi, viaggiatori e antropologi nell’Oceania francofona

Adriano Favole alla Fondazione San Carlo per esaminare il rapporto tra nativi,...

Venerdì 22 novembre proseguono alla Fondazione Collegio San Carlo di Modena (via San Carlo, 5) le lezioni del ciclo dedicato al tema Globalizzazioni. Forme e immagini dell’universalismo, ideato dal Centro Culturale. L’incontro, dal titolo Oltremare. Nativi, viaggiatori e antropologi nelle isole dell’Oceania francofona sarà tenuto da Adriano Favole, professore di Antropologia culturale presso l’Università di Torino.

Favole fa parte del comitato scientifico della Fondazione Ariodante Fabretti e ha condotto indagini sul campo nell’Oceania francofona (in particolare Nuova Caledonia), interessandosi soprattutto alle forme dell’organizzazione politica, alla diffusione del cristianesimo e alle richieste di restituzione del patrimonio artistico da parte delle popolazioni locali. Si è occupato inoltre degli usi pubblici di categorie antropologiche, dell’insorgenza del neorazzismo, delle credenze e dei rituali legati alla morte e all’aldilà. Tra le sue pubblicazioni recenti: La bussola dell’antropologo. Orientarsi in un mare di culture (Roma-Bari 2016); Vie di fuga. Otto passi per uscire dalla propria cultura (Torino-Milano 2018).

La conferenza si tiene nel Teatro della Fondazione, con inizio previsto alle ore 17,30. L’incontro sarà trasmesso anche in diretta web collegandosi al sito www.fondazionesancarlo.it. La conferenza, come tutte le altre del ciclo, sarà inserita nell’archivio conferenze presente sullo stesso sito, dove sarà accessibile gratuitamente. A richiesta si rilasciano attestati di partecipazione.