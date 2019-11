Concerto degli Spira mirabilis lunedì 25 novembre a Formigine

Ritorna la musica dei giovani professionisti di tutta Europa che periodicamente fanno base a Formigine per studiare e suonare insieme. Si terrà infatti lunedì 25 novembre alle ore 21.00 presso la Polisportiva Formiginese (viale dello Sport 1 a Formigine) il concerto gratuito di Spira mirabilis dove l’orchestra si esibirà nella Prima Sinfonia di Tchaikovsky “Sogni d’inverno”.

Spiegano i musicisti: “Con questa esibizione ci approcciamo per la prima volta ad un compositore universalmente riconosciuto come tra i più fiabeschi, quel Pëtr Il’ič Tchaikovsky la cui musica è di famiglia fin dall’infanzia per tanti di noi, ma che mai avevamo osato affrontare con la Spira mirabilis. La Prima Sinfonia, composta di notte in preda ad una allucinata tensione nervosa, è fiabesca fin dal titolo «Sogni d’inverno». Ma l’atmosfera fredda e malinconica che attraversa l’intera composizione e che si trova in più di un’occasione affiancata da valzer e da allegri temi popolari russi, ci lascia come smarriti: dove ci sta portando questo viaggio d’inverno, qual è la terra desolata a cui approdiamo? Oggi la fiaba di Tchaikovsky è incompiuta, la nevrosi e l’infelicità del giovane compositore russo iniziano a trapelare, e a salvarci rimane solo la bellezza assoluta di questa musica sognante.” L’ingresso al concerto è libero, fino ad esaurimento posti.