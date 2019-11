Condoglianze dell’amministrazione alla famiglia Piccinini di Smaltochimica

Smaltochimica è una azienda storica del settore chimico di Fiorano Modenese, fondata da Ivano Piccinini. Insieme a lui collaborano nell’azienda i due figli. Ieri è deceduta la moglie quarantunenne del figlio Federico, che lascia due ragazzi (il maggiore 14 anni).

Il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi ha voluto esprimere il cordoglio con un telegramma: “A nome dell’intera Amministrazione comunale, oltre che a titolo personale, esprimo sinceri sentimenti di condoglianza per il dolore indicibile che ha colpito la Tua famiglia. Le parole lascino il posto al silenzio del dolore, della riflessione, della fede e della vicinanza spirituale”.

Federico è anche stato studente di Tosi e un’amicizia personale lo lega alla famiglia Piccinini, pertanto il Sindaco ha voluto aggiungere alle condoglianze dell’amministrazione, anche queste parole: “Ci sono circostanze nella vita a cui la natura umana si ribella e che la ragione fatica ad accettare. Ci sono circostanze che ci impongono di colpo la riflessione sul senso della vita e della morte e che richiedono una forza interiore particolare. Sono vicino ai figli e a Federico, che personalmente conobbi come mio studente di liceo e che ho avuto modo di apprezzare, insieme alla sua famiglia, anche come imprenditore del nostro territorio. Chiedo per loro quella illuminazione interiore capace di coniugare il dolore con l’amore e il cammino della vita”.