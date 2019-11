Festa-concerto ieri sera a Reggio Emilia per il compleanno di Andrea Grimelli

Parata di stelle a Reggio Emilia per festeggiare Andrea Grimelli che il 13 dicembre prossimo compirà 60 anni. Per celebrare questo traguardo, ieri sera al Palabigi di via Guasco si sono dati appuntamento artisti del calibro di Sting, Zucchereo, Renato Zero, Andrea Bocelli, Amii Stewart, Sumi Jo, Beppe Carletti… accompagnati dall’Orchestra Sinfonica e Coro Stradivarius – Lokomotion.

Un live straordinario e una serata indimenticabile anche per il suo scopo benefico: il ricavato della vendita dei biglietti servirà a raccogliere fondi a favore di Fondazione GRADE Onlus, Sol Azul, Curare Onlus, Apro Onlus.

Griminelli, ha deciso dunque di festeggiare questa ricorrenza proprio nella sua Reggio Emilia, per omaggiare la città a cui è molto legato, e dove tutt’ora vive, ma anche per sostenere la comunità impegnata in importanti progetti benefici.