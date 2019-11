‘Lucretia Estensis de Borgia. Il potere al femminile’ sabato al Teatro della Fondazione Collegio San Carlo

Organizzato dall’Archivio di Stato di Modena, sabato 23 novembre 2019, presso il Teatro della Fondazione Collegio San Carlo di Modena, si terrà il Convegno internazionale “Lucretia Estensis de Borgia. Il potere al femminile”. Storici ed esperti, provenienti dalle più prestigiose università nazionali ed internazionali, i quali hanno dedicato approfondite indagini alla figura di Lucrezia Borgia, inserita nella complessa e straordinaria stagione storico-culturale del Cinquecento italiano, esporranno i nuovi esiti cui sono pervenute le loro ricerche.

L’evento costituirà un’ulteriore occasione per restituire a Lucrezia Borgia, duchessa di Ferrara, la sua vera e complessa fisionomia di sovrana abile e al tempo stesso giusta donna di governo, di pietosa e devota cristiana, di fondatrice di monasteri, di sposa affettuosa e tenera madre, di imprenditrice attenta allo sviluppo del territorio, di ideatrice di raffinate fogge e mode utili ad incrementare le manifatture, propensa a vitalizzare la corte intrecciando rapporti con letterati ed artisti, finendo poi la sua vita in un’atmosfera di intensa spiritualità esaltata dagli stessi contemporanei. Un’immagine ben diversa dal negativo cliché ottocentesco di ancor troppo largo e facile consumo. Di tale celebre duchessa estense, l’Archivio di Stato di Modena conserva un cospicuo nucleo di documenti, tra cui oltre 250 lettere e importanti registri d’amministrazione, fonti significative per conoscere ed approfondire lo stesso ambito della storia del Rinascimento italiano ed europeo, a cui la corte del Ducato Estense di Ferrara, Modena e Reggio partecipò, relazionandosi con gli allora principali protagonisti d’ambito politico e culturale.

In occasione del convegno verrà presentata anche l’edizione critica di due inventari custoditi nell’Archivio di Stato di Modena, relativi al suo guardaroba ed ai suoi gioielli, importanti testimonianze della ricca raffinatezza rinascimentale, la cui esibizione costituiva espressione ed immagine al tempo stesso del potere costituito. Il volume, intitolato “I Tesori di Lucrezia Borgia. Gli inventari del guardaroba (1502-1504) e dei gioielli (1516-1519) nel fondo “Archivio Segreto Estense” dell’Archivio di Stato di Modena” (Formigine (MO), Golinelli editore, 2019) è a cura di Diane Ghirardo, con la collaborazione di Lorenza Iannacci e Francesca Speranza, prefazioni di Anna Maria Buzzi e Patrizia Cremonini. La pubblicazione è stata sostenuta, grazie a una erogazione Artbonus, da LAPAM Confartigianato Imprese Modena-Reggio Emilia, che con tale volume festeggia i 60 anni della fondazione dell’associazione, offrendo anche un bellissimo dono a tutti noi: solo le fonti documentarie, le lettere e le carte che riguardano questa affascinante e complessa figura di donna, possono restituire il più realistico profilo di Lucrezia Borgia, protagonista di primo piano della storia del nostro Rinascimento.

Per informazioni: tel. 059 230549 e-mail: as-mo@beniculturali.it – sito web: www.asmo.beniculturali.it