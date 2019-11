Lunedì in A1 chiuso il tratto tra località La Quercia e Pian del Voglio

Sulla A1 Milano-Napoli Panoramica, per programmati lavori di ordinaria manutenzione del viadotto “Serra”, dalle ore 08:00 alle 18:00 di lunedì 25 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A1 Direttissima Località La Quercia e Pian del Voglio, verso Firenze.

Nello stesso orario, sarà chiusa la stazione autostradale di Rioveggio, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Bologna e l’uscita della stazione di Pian del Voglio, per chi proviene da Bologna.

In alternativa, chi viaggia da Bologna in direzione di Firenze, dovrà utilizzare la A1 Direttissima.

Chi è diretto a Rioveggio, potrà uscire alla stazione di Sasso Marconi e raggiungere Rioveggio attraverso la viabilità ordinaria, mentre il traffico locale diretto verso la stazione di Pian del Voglio, dovrà utilizzare la A1 Direttissima e uscire alla stazione di Badia.