Mercoledì 27 novembre la prossima seduta del Consiglio comunale sassolese

È stata convocata per mercoledì prossimo, 27 novembre alle ore 20,30 presso la Sala Consiliare di via Pretorio, da parte del Presidente del Consiglio Luca Caselli, la nuova seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo. Saranno 12 i punti all’ordine del giorno di cui due interrogazioni.

La prima, a firma del consigliere Mesini e altri (Pd) è ad oggetto: “Recesso dall’adesione all’Associazione Italiana per il consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa (Aiccre)”.

La seconda, a firma del consigliere Lenzotti ed altri (Pd) è ad oggetto: “Percorso ciclopedonale di collegamento tra i quartieri di Borgo Venezia – Quattroponti”.

Seguirà la ratifica della deliberazione n. 172 adottata dalla Giunta comunale in via d’urgenza nella seduta del 15.10.2019 e, in seguito, l’approvazione delle variazioni al Bilancio di Previsione 2019/2021.

Al punto 5 del consiglio si discuterà l’accettazione della donazione modale a favore del Comune di Sassuolo del Teatro Carani e sue dotazioni.

Seguirà l’approvazione dell’aggiornamento e integrazioni alla consistenza del Piano delle Alienazioni 2019-2021.

Al punto 7 saranno in discussione le modifiche al regolamento per la concessione in uso di beni immobili ad associazioni, comitati ed enti senza fine di lucro.

Seguirà la discussione sulle modifiche al regolamento del servizio bibliotecario comunale.

Biblioteca “Natale Cionini” e biblioteca dei ragazzi “Leontine”.

Al punto 9 del Consiglio Comunale l’approvazione del Patto dei Sindaci. Piano di azione per l’energia sostenibile (Paes) – Report di monitoraggio completo anno 2018.Seguirà l’accordo ai sensi dell’art. 112 del codice dei beni culturali per la realizzazione degli interventi previsti dal d.m.19/2/2018, n. 106 Mibact di riduzione del rischio sismico, riduzione della vulnerabilità e restauro del Castello di Montegibbio.

Al punto 11 i provvedimenti necessari alla convenzione con la Provincia di Modena per l’utilizzo del difensore civico territoriale.

Chiuderà la seduta del Consiglio Comunale l’esame di un Odg a firma del consigliere Capitani ed altri (Pd) avente ad oggetto: “Sviluppo e implementazione di una strategia di forestazione urbana”.