Santa Caterina: il programma del weekend scandianese

Entra nel vivo, nel weekend lungo dal 22 al 25 novembre la fiera di Santa Caterina, patrono di Scandiano, un fine settimana come di consueto ricco di appuntamenti per tutti i gusti. Appuntamenti che proseguiranno fino al 1° dicembre.

Il sindaco di Scandiano, Matteo Nasciuti, ha presentato il cartellone affermando: “Come ogni anno l’appuntamento di Santa Caterina chiude, insieme al Natale scandianese, un anno fatto di molteplici iniziative, tutte con ottimo riscontro da parte degli scandianesi e non solo. Negli ultimi anni, oltre all’accento commerciale, abbiamo scelto di integrare le iniziative legate alla fiera a quelle legate alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne, così da rendere ancora più efficace la nostra partecipazione”.

Scatta domani, venerdì 22 novembre, l’atteso appuntamento per gli amanti del Luna Park che, come ogni anno, sarà allestito in piazza Prampolini, di fianco al Cinema Teatro Boiardo fino al 1° dicembre. Da sabato 23 novembre al 1° dicembre sarà invece visitabile la mostra di pittura in Rocca del gruppo Openart di Scandiano.

Vero fulcro del cartellone domenica 24 e lunedì 25 novembre (il giorno di Santa Caterina), quando le vie del centro storico saranno animate dal tradizionale mercato e, domenica 24, dalla sfilata delle majorette. Nella giornata del 25 presente anche il gazebo #Responsabilitutti con la raccolta di adesioni e la vendita dello scaldacollo contro la violenza sulle donne.

Quest’anno inoltre nelle giornate del 24 e 25 novembre, dalle 10.15 alle 18.30, sono in programma anche visite guidate della Rocca dei Boiardo.

A completare il cartellone anche l’appuntamento con “Autori in prestito” il 26 novembre con Petunia Ollister e la mostra gastronomica a cura di RTC Giuliani all’ente fiera di Scandiano.

Cinema Teatro Boiardo, nel weekend arriva L’ufficiale e la spia

Sarà “L’ufficiale e la spia” di Roman Polanski la prima visione in programma nel prossimo weekend al Cinema Teatro Boiardo di Scandiano.

Da venerdì 22 a lunedì 25 novembre, dunque, sul grande schermo di via XXV Aprile uno dei più grandi scandali che ha sconvolto la Francia, raccontato attraverso gli occhi di un grande regista in un adattamento di un romanzo di Robert Harris.

Roman Polanski mette le sue doti di Maestro del Cinema al servizio della vicenda di Georges Picquart, un ufficiale dell’esercito francese, che presenzia alla condanna inflitta ad Alfred Dreyfus, un capitano ebreo, accusato di essere stato un informatore dei nemici tedeschi.

“Una scelta di qualità – ha dichiarato l’assessore alla cultura del Comune di Scandiano Matteo Caffettani – che conferma la qualità della programmazione del cinema che insieme ad Ater costruiamo su più livelli di lettura per far sì che il Boiardo si caratterizzi sempre più come sala cinematografica in grado di fare proposte interessanti per pubblici differenti. Ogni mercoledì sera abbiamo la rassegna di film d’essai, alcuni dei quali sono stati scelti proprio perchè trattano tematiche che s’inseriscono nella nostra programmazione culturale come ad esempio la legalità, l’accoglienza, la resistenza, la disabilità, la mafia. La domenica pomeriggio c’è il cinema per ragazzi con proposte per il pubblico più piccolo e per le famiglie, e anche questa proposta s’inserisce nell’offerta culturale più ampia alle famiglie iche comprende anche il teatro ragazzi domenicale con tre spettacoli rispettivamente a gennaio, febbraio e aprile 2020, laboratori ad esso dedicati, cinema estivo…Senza dimenticare i film in prima visione che dal venerdì al lunedì ogni settimana il cinema propone e da quest’anno anche la proposta di film in lingua originale. Insomma una proposta a 360° per accontentare tutti”.