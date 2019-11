25 novembre, Giornata contro la violenza alle donne: tanti appuntamenti a Bologna e in città metropolitana

Il 25 novembre si celebra la “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne”. La Città metropolitana lancia uno spot per promuovere, anche in occasione di questa importante Giornata di sensibilizzazione, il sito www.stanzarosa.it

Uno spazio – on line da marzo di quest’anno – che contiene la mappatura completa di tutti i servizi di contrasto alla violenza presenti sul territorio metropolitano a cui può rivolgersi la donna vittima di violenza e maltrattamento: centri antiviolenza, sportelli sociali, servizi sanitari, consultoriali e ospedalieri e centri per uomini autori di violenza. Il sito contiene inoltre riferimenti, contatti e modalità di accesso alle stanze rosa: spazi, protetti e riservati, per aiutare chi ha subito una violenza a denunciare l’accaduto. Due sono le stanze già aperte all’interno delle stazioni dei Carabinieri (Castenaso e Persiceto) ed altre lo saranno nei prossimi mesi a partire da Sasso Marconi e Castel Maggiore (l’obiettivo della Città metropolitana è di averne 1 in ogni Unione di Comuni).

A Bologna e nel territorio della città metropolitana sono numerose le iniziative organizzate per sensibilizzare i cittadini sul tema, tutte raccolte in un calendario on line sul portale della Città metropolitana. Tra le tante segnaliamo:

a Bologna il 25 novembre alle 13 si terrà una seduta solenne congiunta del Consiglio comunale e di quello metropolitano. Alla Quadreria di palazzo Rossi Poggi Marsili (via Marsala 7) fino al 7 dicembre si può visitare la mostra “The Consequences”, con le foto del reportage della fotografa Stefania Prandi sulle famiglie delle vittime di femminicidio. All’Arena del Sole il 26 novembre alle 21 è in programma lo spettacolo di Rossella Dessu “Dal mito greco al femminicidio”. Inoltre, in questi giorni prende il via la campagna “Senza Violenza” rivolta agli uomini che agiscono violenza nelle relazioni e vorrebbero smettere.

Ad Anzola dell’Emilia fino al 10 dicembre si tiene la mostra “Com’eri vestita”, mentre ad Argelato giovedì 28 novembre è in programma l’incontro “Violenza assistita: il sogno spezzato. Testimonianze di bambini tra le mura domestiche”. A Borgo Tossignano, sabato 30 novembre alle 15, si inaugura il Murales “Las Mariposas” dedicato alle tre sorelle Mirabal, Patria, Minerva e Maria Teresa.

Sempre sabato 30, a Calderara di Reno dalle ore 11 alla Casa della Cultura ci sarà l’iniziativa “Insieme per dire NO alla violenza sulle donne”, un incontro che si sviluppa con interventi da parte di associazioni e cittadini del territorio, con proiezione di video sul tema della violenza sulle donne. Saranno presenti gli allievi della Prof.ssa Manzi (quest’anno la Classe 3 F), che esporranno i loro lavori frutto di approfondimenti effettuati in classe nel periodo antecedente l’appuntamento. Saranno presenti anche i ragazzi del CCRR.

Alle 15.30 in piazza Marconi, flash mob per dire no alla violenza sulle donne. I partecipanti indosseranno indumenti rossi e comporranno la frase “No violenza sulle donne”.

A Casalecchio di Reno sabato 23 novembre, alle ore 10, in via Marconi di fianco all’edicola di Piazza Beccari, sarà inaugurata una panchina rossa, simbolo della campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Saranno presenti una rappresentanza di studenti e studentesse del Liceo scientifico Leonardo da Vinci e del Consiglio comunale dei Ragazzi e della Ragazze e una rappresentante del gruppo di donne italiane e straniere, che partecipa agli incontri di conversazione “Parla con me”.

Sempre sabato 23 alle 10.30 a Castel del Rio si terrà l’incontro “Riflessioni itineranti per un futuro senza violenza”, a Castel Guelfo l’appuntamento è domenica 24 alle 17 con la presentazione del libro “Oro Rosso. Fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo” di Stefania Prandi, l’attrice Francesca Negretti leggerà e interpreterà alcuni brani del libro.

Lunedì 25 a Castel Maggiore alle 20.30 incontro dal titolo “Sognando ancora Beckham? Affermazioni e vittorie, sconfitte e discriminazione di genere nel mondo dello sport”; a Castel San Pietro Terme alle 18.20 presentazione del libro “Io sono la preda” di Anna Pia Fantoni e alle 21 l’incontro “Stasera Donna! viaggio nell’universo femminile”. A Castello d’Argile sabato 23 novembre alle 17 fiaccolata in ricordo di Atika e di tutte le donne vittime di violenza e alle 21 lo spettacolo “I Girasoli”. A Castenaso, lunedì 25 alle 20.30, è in programma l’incontro “Oltre la stanza rosa” per approfondire il tema della violenza verbale con esperti, letture e riflessioni. A Gaggio Montano l’appuntamento è per il 30 novembre alle ore 16 nel Centro Convegni “Alto Reno”, dove sarà presentato “Chiama ChiAma, i presidi metropolitani vicini alle donne che subiscono violenza”: saranno presenti due rappresentanti di MondoDonna Onlus, le psicoterapeute Samuela Pasquali e Laura D’Aniello, oltre alla sindaca Maria Elisabetta Tanari e alla assessora Camilla Insardà.

Lunedì 25 a Galliera si inaugura la “panchina rossa” in piazza Eroi della Libertà (San Venanzio di Galliera), accompagnata da letture e interventi istituzionali, mentre Granarolo dell’Emilia propone, presso la biblioteca comunale Gianni Rodari, un incontro fra studenti delle scuole medie e il maresciallo della stazione dei carabinieri Angelo Strappato e le referenti dell’associazione Mondo Donna, per sensibilizzare le nuove generazioni verso comportamenti rispettosi ed equilibrati nei confronti delle donne. In serata, invece, ci sarà l’iniziativa “Uomini che amano le donne”, una camminata che parte alle ore 20 dalla panchina rossa e raggiunge alle ore 20.30 il TaG, dove si terrà una conferenza alla presenza degli avvocati Francesca Scorzoni e Chiara Solmi.

Imola ha organizzato un calendario di eventi fino al 10 dicembre, fra questi la mostra che si apre martedì 26 novembre, alle 18, nella BIM Biblioteca comunale (via Emilia 80) dal titolo “Cities by night | Imola”, nell’ambito della rassegna “Le donne, il tempo ed il governo. Perché il sovranismo odia le donne?”, che rimarrà aperta fino all’8 dicembre. A Marzabotto domenica 24 novembre dalle 9 alle 12 ci sarà “Marzabotto in piazza”: un mercatino di gadget natalizi il cui ricavato finanzierà l’apertura di uno sportello “Chiama ChiAma” dell’associazione l’associazione MondoDonna onlus a Marzabotto. Nel corso della giornata, alle 11, sarà proiettato il video “Gli uomini di Marzabotto contro la violenza”. Gli organizzatori offrono vin brulè e dolci per tutti. A Medicina sabato 23 alla Sala del Suffragio (ore 21) va in scena “Natura Morta in un Fosso”.

Sempre sabato 23 a Minerbio alle 16.30 presso la Biblioteca Comunale si terrà la presentazione del libro “Le parole per dirlo” con l’autrice Anna Vinci. Monte San Pietro alle 20.30 propone “Il non/senso del possesso” spettacolo gratuito e su prenotazione. Monzuno domenica 24 novembre alle 14 ospita il laboratorio corale al quale tutte le donne sono invitate a partecipare. L’esperienza si chiuderà alle 18 con un concerto. A Mordano martedì 26 novembre è in programma un incontro su “Riflessioni e proposte: giornata contro la violenza di genere sulle Donne” organizzato dall’Associazione PerLeDonne.

Lunedì 25 a Ozzano dell’Emilia appuntamento alle 21 in Biblioteca (Sala Claterna – P.zza Allende 18) con “…E questo lo chiamiamo amore”, letture fra l’ironico e il tragico.

A Pianoro domenica 24 dalle 16 appuntamento in Municipio con “Le scatole rosse: La mia voce” lettura pubblica di messaggi, racconti e testimonianze. A seguire fiaccolata per le vie del centro. Tanti gli eventi anche a San Giovanni in Persiceto, segnaliamo in particolare sabato 23 alle 9 l’incontro “Il male lo hai fatto anche a me, parliamo di violenza assistita”; lunedì 25 alle 20.30 la proiezione del docu-film “Chi raccoglie la mia sofferenza?” e martedì 26 le letture “Dietro la porta”. Sempre martedì a San Lazzaro di Savena, alle 17, seminario di Formazione “#NoHateSpeech – Odiare non è uno sport”.

Sasso Marconi per lunedì 25 alle 20.30 “I am the Revolution” documentario in cui la reporter Benedetta Argentieri dà voce a tre carismatiche figure femminili che si battono in Medio Oriente per i diritti delle donne.

Alla Rocca dei Bentivoglio, a Valsamoggia, è aperta la mostra “Il matrimonio con il mondo” 28 donne prestano il proprio volto e il proprio abito da sposa per ricordare la performance dell’artista milanese Pippa Bacca, mentre il 26 novembre al centro sociale Baiesi di Castelletto, si proietta il film “Malala”.

Lunedi 25 novembre alle 10 nella sala consiliare del Comune di Vergato, in piazza Capitani della Montagna, incontro dal titolo “Azioni di prevenzione e contrasto della violenza di genere nei confronti delle donne”. Dopo l’introduzione del sindaco di Vergato, Giuseppe Argentieri, le relatrici saranno Maria Chiara Rosa, che si occupa del presidio antiviolenza di Vergato ed Elena Corsini, Ispettore Nucleo tutela fasce deboli della Polizia Locale Unione Terre di Castelli. A Zola Predosa lunedì 25 alle 20.45 incontro pubblico “Zola dice NO alla Violenza alle donne” con musica, prosa e poesia.

Infine, nella seduta di lunedì 25 novembre verranno sottoposti all’approvazione del Consiglio dell’Unione Valli Reno Lavino Samoggia: l’Accordo di ambito metropolitano per la realizzazione di attività e interventi di accoglienza, ascolto e ospitalità per donne maltrattate o che hanno subito violenza (2020 – 2024) e lo Schema di Protocollo metropolitano sulla comunicazione di genere e sul linguaggio non discriminatorio.