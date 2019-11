“Mind Juggler” di Francesco Tesei sabato sera al Teatro di Bagnolo in Piano

L’associazione culturale Quelli del 29 prosegue la stagione teatrale a Bagnolo in Piano con lo spettacolo “Mind Juggler” sabato 23 novembre, ore 21.00

MIND JUGGLER – di e con Francesco Tesei

Nel suo spettacolo il pubblico non è semplice spettatore, ma diventa il vero protagonista, giocando insieme a Francesco con i cinque sensi, con il pensiero, con la percezione, l’immaginazione e la comunicazione.

Francesco Tesei, come un vero e proprio “Giocoliere della mente” (da cui il titolo dello show: Mind Juggler), compie “evoluzioni ed acrobazie” con ciò che comunemente riteniamo una delle cose più intime e personali, i nostri pensieri, per poi confondere sensi e percezioni, sfiorando in maniera provocatoria domande eterne e comuni ad ogni uomo: “Cosa so di me stesso? Quanto sono libero? Cosa mi lega agli altri? Che cosa è la Realtà?”

ACQUISTO BIGLIETTI: Teatro comunale di Bagnolo in Piano 0522.95.28.85 – 366.320.65.44 venerdì 22 novembre: ore 18.00 – 20.00 – Sabato 23 novembre: ore 10.30 – 13.00 / 18.00 – 21.00 – www.vivaticket.it