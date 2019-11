Pusher arrestato a Reggio Emilia dalla Polizia di Stato

Mercoledì la squadra mobile della Questura di Reggio Emilia, dopo avere assistito ad una cessione di eroina in piazzale Marconi, ha proceduto all’arresto in flagranza di reato di V.G., 27enne nigeriano. L’uomo era monitorato da settembre, ovvero da quando era stato arrestato in flagranza di cessione di cocaina ed eroina.

Gli acquirenti sono stati interrogati nella giornata di ieri ed hanno permesso di ricostruire la condotta criminosa dell’uomo, il volume di affari e le sostanze trattate. La peculiarità dell’arrestato è la sua “trasversalità”. Dalle indagini, infatti, è emerso che l’arrestato aveva disponibilità di variegate sostanze stupefacenti, che spaziavano dall’eroina alla cocaina, alla marijuana. Anche la clientela, così come le sostanze trattate, si è rilevata oltremodo variegata: dal tossicodipendente assuntore di eroina in cura al Sert, al professionista consumatore di cocaina, al giovane consumatore di marijuana. L’arrestato si trova in carcere in attesa dell’udienza di convalida.