Saloni dell’Orientamento scolastico, sabato 23 novembre gli appuntamenti a Pavullo e Castelfranco

Si svolgerà domani, sabato 23 novembre, a Pavullo nel Frignano e a Castelfranco Emilia, l’ultimo appuntamento dei “Saloni dell’orientamento”, dedicato ai ragazzi di terza media che tra gennaio e febbraio dovranno iscriversi alla scuola superiore. Durante il pomeriggio i ragazzi assieme ai genitori potranno incontrare docenti e studenti dei singoli istituti superiori che illustreranno loro le caratteristiche principali del piano formativo e le opportunità professionali.

A Pavullo i Saloni prenderanno il via alle 14,30 presso la sala del Consiglio comunale (in Piazza R. Montecuccoli, 1) dove gli operatori di IFOA, in collaborazione con la Camera di Commercio, presenteranno i dati aggiornati sui trend occupazionali della nostra provincia, gli sbocchi occupazionali, i profili e le competenze più richieste dalle imprese del territorio. A seguire, dalle 16,30 verranno presentati gli Istituti di Istruzione Superiore “A.G. Cavazzi” e “G. Marconi” di Pavullo.

Il Salone di Castelfranco invece si svolgerà presso il Polo scolastico Guinizelli (via Risorgimento, 58) dalle 14,30 alle 19,30 e saranno presenti con i proprio punto informativo i principali istituti della provincia di Modena, oltre alle associazioni di categoria Lapam, Cna, Cia e Coldiretti. Dalle 16 alle 18 i genitori potranno dialogare con i tecnici della Camera di Commercio durante l’incontro “Cameraorienta: le prospettive occupazionali della provincia di Modena”.

È possibile reperire gratuitamente sul sito www.istruzione.provincia.modena.it la guida “Ho finito le medie, mi piacerebbe fare…” prodotta dalla Provincia di Modena, all’interno della quale è possibile reperire informazioni utili sulle caratteristiche degli istituti e gli indirizzi di studio proposti.

La rete dei saloni è sostenuta grazie al finanziamento regionale per il successo formativo (col cofinanziamento del Fondo sociale europeo) ed è promossa dal Tavolo provinciale Orientamento di cui è capofila il Comune di Modena, in collaborazione con la Fondazione San Filippo Neri di Modena, la Provincia di Modena, i Comuni, l’Ufficio scolastico regionale – ambito territoriale di Modena, Ial Emilia-Romagna, la Camera di Commercio di Modena ed il Coordinamento provinciale genitori.