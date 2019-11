Volley, Sassuolo ospita Cutrofiano nell’ultima di andata

Nella nona giornata di campionato, l’ultima del girone di andata, la Green Warriors Sassuolo torna tra le mura amiche del Palapaganelli di Sassuolo: domenica Pincerato e compagne riceveranno la Cuore di Mamma Cutrofiano, con inizio gara come di consueto alle 17. In casa neroverde, l’obiettivo è quello di tornare subito alla vittoria dopo la sconfitta rimediata nello scorso turno di campionato in casa della quotata Pinerolo.

Quattro successi ed altrettante vittorie: questo il bilancio della Green Warriors quando manca solo una partita alla fine del girone di andata. Nove i punti conquistati delle neroverdi, che al momento occupano il sesto posto in classifica generale. Due i punti di vantaggio sulle prossime avversarie di Cutrofiano, fanalino di coda di un girone A in cui, a parte le prime della classe S. Giovanni e Pinerolo nettamente avanti, tutte le altre sono vicinissime, con otto formazioni racchiuse in sette punti.