A Mirandola corso gratuito di autodifesa femminile

“Determinati, contro ogni forma di violenza nei confronti delle donne”. Forte sensibilità ed impegno concreto da parte del Comune di Mirandola, nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Il prossimo 25 novembre – giorno in cui cade l’importante ricorrenza – presso la Sala Consigliare del Municipio di Mirandola (via Giolitti 22, ore 20.30) si svolgerà l’evento aperto a tutti ed in particolare alle donne, “Impariamo a difenderci”.

L’occasione sarà anche e soprattutto il momento per presentare un corso di autodifesa femminile, sostenuto ed organizzato dall’amministrazione comunale, gratuito e rivolto alle donne residenti sul territorio mirandolese a partire da 14 anni.

Il corso – diretto dagli insegnanti Nicoletta Magnoni (C.N. 5° dan karate – 2° liv. metodo globale autodifesa) e M° Dino Ghelli (C.N. 6° dan karate – 3° liv. metodo globale autodifesa) – prenderà il via il 26 novembre e proseguirà, ogni martedì dalle 20 alle 21.30 presso la palestra Ondina Valla in via Fermi a Mirandola, fino al 26 maggio 2020.

L’obiettivo del corso è sì quello di aumentare la sicurezza, ma pure l’autostima della donna, col fine di renderla più forte sotto diversi punti di vista. Entrambi gli insegnanti metteranno a disposizione la loro esperienza sia per quanto riguarda l’aspetto strettamente tecnico che – molto importante – psicologico ed empatico.